Rosarot: Matthias Koller steigt als Partner ein

Publiziert am 17.07.2026

Die unabhängige Agentur Rosarot erweitert ihren Partnerkreis um ein drittes Mitglied: Matthias Koller ist neu Partner und Teilhaber des Unternehmens. Wie Rosarot mitteilt, hat er die Funktion seit letzter Woche inne. Gemeinsam mit Gründer René Karrer und Partner Andreas Steiner bildet er künftig den Partnerkreis der Agentur.

«Ich freue mich sehr über das Vertrauen und darauf, Rosarot als Mitunternehmer gemeinsam mit René, Andreas und dem gesamten Team weiterzuentwickeln», wird Koller in der Mitteilung zitiert. «Wir haben in den vergangenen zwei Jahren viel erreicht – und ich bin überzeugt, dass noch vieles vor uns liegt.»

Koller stiess vor zwei Jahren zu Rosarot, um die Kreativagentur bei ihrer strategischen Weiterentwicklung zu unterstützen und den Bereich Campaigning auszubauen (persoenlich.com berichtete). Seither hat er laut Mitteilung neue strategische Ansätze für die Kampagnenentwicklung etabliert und die Social-Media-Unit «What The Duck» mit aufgebaut.

Vor seinem Wechsel zu Rosarot war Koller während 14 Jahren bei Publicis tätig, davon sechs Jahre in der Geschäftsleitung – zunächst als Managing Director, anschliessend drei Jahre als CEO. Zudem engagierte er sich sieben Jahre im Vorstand der Leading Swiss Agencies (LSA). Er verfügt über das eidgenössische Diplom als Kommunikationsleiter sowie über einen Executive MBA in Digitaler Transformation.

Rosarot-Gründer René Karrer sagt: «Mit seinem strategischen Verständnis und seiner jahrelangen Erfahrung im Kreativbereich weiss Metz genau, wie man Marken zum Strahlen bringt. Das deckt sich perfekt mit dem, wofür Rosarot seit bald 20 Jahren steht. Ein absoluter Match, der uns im Campaigning und Social Media bereits stark vorangebracht hat – und den wir nun langfristig unternehmerisch besiegeln.» (pd/cbe)