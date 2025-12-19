TBWA\Zürich: McDonald's-Logo als Christbaumspitze

Publiziert am 19.12.2025

TBWA\Zürich setzte für die Kampagne auf einen fotografischen Trick: Das McDonald's-Totem in Affoltern am Albis wurde so perspektivisch aufgenommen, dass das Logo wie eine Christbaumspitze auf einer Tanne wirkt.

Fast alle der über 180 McDonald's-Restaurants in der Schweiz empfangen auch an den Weihnachtstagen Gäste. Das Sujet erscheint in der letzten Printausgabe von 20 Minuten am Dienstag und als Plakat an ausgewählten Standorten in der ganzen Schweiz. (pd/cbe)