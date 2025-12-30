Publiziert am 30.12.2025

Wie fühlt es sich an, einen der besonders üppigen Burger von McDonald's zu verspeisen? Ziemlich intensiv, heisst es in einer Mitteilung. Der von TBWA\Zürich kreierte Spot überhöht das Genusserlebnis und übersetzt es in eine überraschende Traumwelt.

Die Plakate und Digital-Assets zeigen opulent fotografierte Burger und sollen das McDonald's-Publikum auf den McExtreme vorbereiten – einen Burger, den man laut der Kampagne einfach nur extrem geniessen kann.

Die McExtreme-Reihe wartet in acht Versionen auf die Gäste, von «Cheesy Jalapeño» bis zu «Bacon & Egg». Die Kampagne läuft über TV, (D)OOH und Digital und wird durch Massnahmen in den Filialen ergänzt. (pd/cbe)