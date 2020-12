Lemon-Brain: Meersicht im Glarnerland

Während im Flachland der Nebel sitzt, wird im Glarnerland bei Sonnenschein Wintersport betrieben, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Sicher und mit Abstand. Ab heute ist die Winterkampagne von Visit Glarnerland auf den sozialen Medien und auf Plakatwänden im Raum Zürichsee zu sehen. Mit dem witzigen und frechen Stil knüpft die «bei uns, bei dir»- Kampagne an derjenigen vom Sommer an, wo mit einem Augenzwinkern die Pandemie-Situation aufgenommen und das Glarnerland als Ferien- und Ausflugsdestination beworben wurde.

Blick über die Nebeldecke

Konzept und Grafik kommt wie bei den letzten Kampagnen von der Glarner Werbeagentur Lemon-Brain, die mit ihrem Sujet schon vor der Anreise ins Glarnerland über die Nebeldecke blicken las-en. Denn was auch dieser Winter an Wendungen bringen wird – einen Abstecher an die Sonne tut immer gut. Braunwald wartet mit ausgebauten und erweiterten Kinderarenen, Elm und Mettmen mit neuen Schneeschuh-Trails und Winterwanderwegen. In Filzbach kann diesen Winter mit dem «Bobsla», einer Art Elektro-Go-Kart auf Schnee, gedriftet werden – eine Schweizer Premiere. (pd/lol