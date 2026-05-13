Bold: Mehr Wetterflüche für Gebäudeversicherung

Publiziert am 13.05.2026

Mit neuen Motiven und aktualisierten Sujets geht die Kampagne der Gebäudeversicherung Bern (GVB) in die nächste Runde. Das Konzept bleibt unverändert: Die Kampagne greift berndeutsche Wetterflüche auf und stellt typische Gebäudeschäden durch Hagel, Regen und Sturm in den Mittelpunkt. Der Ton ist direkt und plakativ, der Absender klar – wer nicht vorsorgt, ärgert sich im Schadensfall.

Umgesetzt wurde die Kampagne erneut von der Agentur Bold, teilt diese mit. Sie umfasst Plakatflächen im gesamten Kanton Bern sowie digitale Massnahmen, darunter ePanels, Content-Spots, Display-Werbung, Suchmaschinenwerbung und Social-Media-Anzeigen. (pd/spo)