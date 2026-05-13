13.05.2026

Bold

Mehr Wetterflüche für Gebäudeversicherung

Die GVB führt ihre seit 2023 laufende Sensibilisierungskampagne zu Naturgefahren mit neuen Sujets weiter.
Bold: Mehr Wetterflüche für Gebäudeversicherung
Publiziert am 13.05.2026

Mit neuen Motiven und aktualisierten Sujets geht die Kampagne der Gebäudeversicherung Bern (GVB) in die nächste Runde. Das Konzept bleibt unverändert: Die Kampagne greift berndeutsche Wetterflüche auf und stellt typische Gebäudeschäden durch Hagel, Regen und Sturm in den Mittelpunkt. Der Ton ist direkt und plakativ, der Absender klar – wer nicht vorsorgt, ärgert sich im Schadensfall.



Umgesetzt wurde die Kampagne erneut von der Agentur Bold, teilt diese mit. Sie umfasst Plakatflächen im gesamten Kanton Bern sowie digitale Massnahmen, darunter ePanels, Content-Spots, Display-Werbung, Suchmaschinenwerbung und Social-Media-Anzeigen. (pd/spo)

Credits

Verantwortliche Agentur: Bold AG; verantwortlich bei GVB: Daniel Hofer und Team Kommunikation.


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