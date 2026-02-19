Peter Lesch: «Meine Schwester war eine berühmte DDR-Schauspielerin»

In der siebten Folge des persoenlich.com-Podcasts «50 Jahre ADC» erzählt Peter Lesch von seiner verstorbenen Halbschwester Karin Lesch, die die Königin im Erfolgsfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» spielte und damit in der DDR und auch in Deutschland zu einem Star wurde. Geprägt wurde er aber auch von seinem früh verstorbenen Vater Walter Lesch, der «Die kleine Niederdorfoper» schrieb. Dass er aber in die Werbung ging, hatte ganz andere Gründe.

Kurz nach einer kaufmännischen Lehre wechselte Lesch als Texter zu Advico in Gockhausen, damals die Topadresse für Kreative. 1978 gründete er zusammen mit seinem Partner Aldo Frei die Agentur Lesch + Frei, die während vielen Jahren eine sehr gute Adresse war und zudem noch ein Büro in Frankfurt unterhielt. Auch heute betreut Peter Lesch noch einige Mandate, wie beispielsweise für Swiss Casinos. Zudem ist er Spielertrainer beim FC D.L.N Frischauf Seefeld, einem Club von aktiven und ehemaligen Werbern.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcast – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi, Christian Beck.