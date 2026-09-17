Markus Ruf: «Meinen ersten ADC-Würfel verdanke ich Nicolas Hayek»

Markus Ruf konnte ursprünglich mit Werbung nichts anfangen. Bis er die Kampagnen von Aebi & Partner entdeckte. Dank der Vermittlung von Jean Etienne Aebi fand er den Weg in die pulsierende Zürcher Werbewelt und arbeitete in den folgenden Jahren für die besten Schweizer Agenturen. 2001 gründete er zusammen mit Danielle Lanz die Kreativagentur Ruf Lanz. Die Weltlage machte den beiden damals beinahe einen Strich durch die Rechnung.

Markus Ruf wuchs in Schaffhausen als Sohn eines Architekten auf. Er gehörte zum letzten Jahrgang, der als Schriftsetzer im Bleisatz ausgebildet wurde. Im Januar 1985 hatte er seine erste Festanstellung als Junior-Texter bei der Zürcher Agentur Grendene + Lanz. Später arbeitete er bei Advico und Farner Publicis. 1989 gewann er für seine internationale Swatch-Kampagne seinen ersten ADC-Würfel. 1993 wechselte er zu GGK, wo er Markus Gut und Alex Jaggy kennenlernte. 1994 nutzte er seinen guten Ruf, um sich als freier Konzepter selbstständig zu machen. Zahlreiche preisgekrönte Kampagnen für Publicis, GGK, Wyler Werbung, Guye & Partner und andere Topagenturen waren die Folge seiner beruflichen Polygamie.

2001 gründete er mit seiner Ex-Partnerin Danielle Lanz die Kreativagentur Ruf Lanz. Diese sorgte in den kommenden 25 Jahren mit Kampagnen für die VBZ, Suva, Bank Coop, Hiltl, McKinsey, Swiss Life, Welti-Furrer, das Museum Haus Konstruktiv und andere namhafte Kunden für Furore. Markus Ruf und Danielle Lanz wurden dieses Jahr für ihre Verdienste in die Hall of Fame des ADC aufgenommen (persoenlich.com berichtete). Markus Ruf gehört zu den wenigen Schweizer Werbern, die zweimal zum «Werber des Jahres» gekürt wurden. Er ist mit der Art Directorin und Künstlerin Catherine Martin verheiratet, mit der er auch eigene Projekte betreut.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.