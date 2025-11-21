Publiziert am 21.11.2025

Der Film stellt Gründerin Melanie Kohler und ihre Produktphilosophie in den Mittelpunkt, teilt Midpoint Film mit. Yiv wurde 2015 gegründet und stellt Emaille-Geschirr her, das in Graubünden designt wird.

Der Name Yiv steht für «Your Ideal Vintage». Das Unternehmen wirbt mit Langlebigkeit und Nachhaltigkeit seiner Produkte. Laut Gründerin Kohler entstand die Geschäftsidee aus dem Wunsch nach einer Alternative zu Plastikgeschirr. Die Emaille-Produkte werden als schadstofffrei und multifunktional beworben.

Midpoint Film hat den Auftrag nach eigenen Angaben mit kleinem Team und schlanker Produktion umgesetzt. Regisseur und Kameramann Michael Schwendinger sagt, Ziel sei gewesen, die Werte der Marke und die Persönlichkeit der Gründerin authentisch darzustellen. Die Kampagne läuft auf Social Media, der Website des Unternehmens sowie in Bern, Basel und Zürich. (pd/spo)