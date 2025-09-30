Publiziert am 30.09.2025

Die von der Agentur Numéro10 konzipierte Kampagne steht unter dem Leitmotiv «Menschenrechte für alle» und thematisiert den Machtmissbrauch und die Missachtung grundlegender Rechte in der aktuellen gesellschaftlichen Situation, schreibt die Agentur.

Das Konzept fokussiert auf universelle Emotionen wie Freude, Angst, Trauer und Empathie, die Menschen verbinden. Die Kampagne will damit auf Gemeinsamkeiten hinweisen und die Menschlichkeit in den Mittelpunkt stellen. Ein Kampagnenfilm zeigt Aktivistinnen und Aktivisten der Schweizer Sektion von Amnesty, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen.

Die Kampagne wird schweizweit über verschiedene Kanäle ausgespielt, darunter Bahnhöfe, Buslinien sowie digitale und soziale Plattformen. Influencerinnen und Influencer unterstützen die Verbreitung der Botschaft. Ergänzend sind Sampling-Aktionen und Street-Marketing-Massnahmen geplant. (pd/spo)