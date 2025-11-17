Publiziert am 17.11.2025

Die Kampagne läuft schweizweit von November 2025 bis April 2026. Die Kampagne für die Kaubonbons verbindet eine emotionale Markenerfahrung sowie starke Live-Erlebnisse mit einem hoch integrierten Media-Setup um Menschen mit der «Mentos Freshness» zu begeistern, schreibt WPP Media. Deren Kreativabteilung Mstudios zeichnet für die Realisierung verantwortlich.





Snowboarder Jonas Hasler

Influencerin bineschae

Martin Distl (Mstudios/WPP Media) und Cheyenne Bandari (Mentos)



Lanciert wurde die Schweizer Mentos-Kampagne am 11. November im Zürcher Hauptbahnhof und der Innenstadt. Dort war die Marke einen ganzen Tag lang prominent präsent mit Promotion-Stand, Wintersport-Aktivierungen, namhaften Sportlern und Influencerinnen sowie mehrere Sampling-Stationen und Video-Screens brachte die Mentos Freshness direkt zu den Menschen.

Kooperationen mit Sigg, Mammut und Stöckli



Ein weiteres Element der Kampagne ist ein Gewinnspiel.



Ein weiteres Element der Kampagne ist ein Gewinnspiel. Auf einer Website kann man den EAN-Code seines Mentos-Produktes eingeben und Preise gewinnen. Neben Mentos-Kaugummis gibt weitere Preise dank der Kooperationen mit Sigg Bottle, Mammut und Stöckli Ski sowie den top Skigebieten Crans-Montana und Davos. Die Kampagne wurde von Mstudio, der Kreativabteilung von WPP Media, unter der Leitung von Martin Distl entwickelt. Als Kreativdirektor für die visuelle Gestaltung der Kampagne zeichnet sich der international renommierte Fedja Burmeister verantwortlich. Für die Umsetzung stehen Mstudio, die Eventagentur Kesch sowie die Promotionagentur Stewards zur Seite. Das Gesamtkonzept entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Mentos Team rund um Cheyenne Bandari, Sarah Baur, Claudia Weber sowie Emel Türkemis und wird von Martin Distl gemeinsam mit Mariella Hummer und dem weiteren Mstudio Team zur Umsetzung gebracht.

«Geht weit über die klassische Werbung hinaus»



Martin Distl kommentiert die Kampagne so: «Sie ist besonders, weil sie weit über klassische Werbung hinausgeht – sie bringt Menschen in echten Momenten mit der Marke in Kontakt. Für uns ist es ein grosses Privileg, für Mentos eine so authentische und emotionale Aktivierung umzusetzen, die nationale Reichweite mit echter Swissness verbindet. ‹Yes to fresh› bekommt hier eine ganz neue Bedeutung.»



Cheyenne Bandari, Projektlead bei Mentos, erklärt die Zusammearbeit mit Mstudio/WPP Media so: «Wir wollten eine Agentur, die unsere Marke wirklich versteht und die Frische von Mentos in ein Schweizer Lebensgefühl übersetzen kann. Mit WPP Media und Martin Distl haben wir genau diesen Partner gefunden – kreativ, strategisch stark und mit einem echten Gespür für lokale Relevanz. Das Ergebnis ist eine Kampagne, die perfekt zu Mentos und zur Schweiz passt.» (pd/nil)