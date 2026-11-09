Kamm Unik: Michael Kamm gründet Einzelfirma

Publiziert am 09.11.2026

Die neue Firma von Michael Kamm heisst Kamm Unik. Wie der Werber auf LinkedIn bekanntgibt, hat er sie bereits am 1. April gegründet. Kamm war 20 Jahre lang Besitzer und CEO der Agence Trio, die als älteste Kommunikationsagentur der Schweiz gilt. Im vergangenen März verliess er das Unternehmen mit Sitz in Lausanne.

Mit der Einzelfirma wolle Kamm seine Mandate frei führen, «solange sich die Zukunft zeichnet», schreibt Kamm. Er berate und führe Kampagnen, und zwar sprachregionenübergreifend: Er überquere den Röstigraben «ohne Koffer».

Name mit Wortspiel

Zum Firmennamen schreibt Kamm, «Kamm» sei sein Nachname. «Unik» stehe dafür, dass das, was ein Unternehmen wirklich unterscheide, am meisten zähle. Zudem erinnere der Name an das französische «communique». (spo)