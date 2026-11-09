Valtech: Ex-PwC-Partner führt neu das DACH-Geschäft

Publiziert am 09.11.2026

Roger Lay hat am 2. November bei Valtech die Funktion des General Managers DACH übernommen. Das teilte die Agentur am Montag mit. Lay verantwortet die Wachstumsstrategie im deutschsprachigen Raum.

Zuletzt war er Partner bei PwC Schweiz. Laut Mitteilung war er dort für den Wiederaufbau und das Wachstum des Bereichs Customer Transformation zuständig. Davor arbeitete Lay fast zehn Jahre bei Deloitte. Nach Angaben von Valtech baute er dort Deloitte Digital in der Schweiz auf. Frühere Stationen waren Publicis Sapient und Swisscom.

Valtech ist in der Schweiz seit der Übernahme der Badener Digitalagentur Infocentric Ende 2019 präsent. Die Schweizer Landesgesellschaft hat ihren Sitz in Baden.

Bei Valtech soll Lay Beratung, Technologie und Umsetzung enger verbinden. Einen Schwerpunkt bildet der Einsatz von künstlicher Intelligenz. «Strategie, Kreation und Technologie können nicht länger in getrennten Welten existieren. Entscheidend ist, die Zeit zwischen einer Idee und einer funktionierenden Lösung deutlich zu verkürzen», lässt sich Lay in der Mitteilung zitieren.

«Wir verzeichnen eine sehr positive Entwicklung in der DACH-Region», schreibt Valtech-CEO Olivier Padiou. Zahlen nennt er keine.

Die Valtech-Gruppe beschäftigt nach eigenen Angaben rund 6000 Mitarbeitende in 24 Ländern. (pd/nil)