Agence Trio: Michael Kamm verlässt die Agentur

Publiziert am 17.03.2026

Der Abgang markiert das Ende einer prägenden Ära für die 1931 gegründete Agentur, die als älteste noch aktive Kommunikationsagentur der Schweiz gilt. Michael Kamm war 2001 als Mitarbeiter eingestiegen und hatte die Leitung 2005 vollständig übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. In den folgenden zwei Jahrzehnten positionierte er Trio als integrierte Kommunikationsagentur der Romandie und begleitete den Wandel der Branche hin zur Digitalisierung.

Unter seiner Ägide etablierte sich der Oktopus als Markenzeichen der Agentur – Symbol für einen kollaborativen und multidisziplinären Ansatz. Kamm engagierte sich auch über die Agentur hinaus: Er vertrat die Branche in Verbänden und Medien und wurde 2018 zum «Werber des Jahres» gekürt. Ein weiterer strategischer Meilenstein seiner Amtszeit war der 2024 Agenturverkauf an die Myty Group.

Der richtige Zeitpunkt für den Abschied sei gekommen, sagt er im Interview mit persoenlich.com. «Auf der einen Seite habe ich zwei junge Direktoren, die hervorragend sind. Zusätzlich konnten wir durch die Integration in die Myty Group unsere Verwurzelung und Kompetenzen in der Schweiz stärken und ausbauen.»

Die Nachfolge ist geregelt: Laura Jenny und Maxime Chabloz, beide Partner der Myty Group, übernehmen die Geschäftsführung und wollen die Agentur auf dem eingeschlagenen Kurs weiterführen – mit Blick auf das hundertjährige Bestehen, das in wenigen Jahren ansteht. (pd/spo)