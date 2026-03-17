Agence Trio: «Viele Netzwerke suchen eine gute Agentur in der Romandie»

Michael Kamm, Sie verlassen die Agence Trio nach mehr als 25 Jahren, davon 20 als CEO. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Kapitel zu beenden?

Michael Kamm: Es gibt mehrere Gründe. Es lag mir am Herzen, dass die Agentur weitergeführt wird, denn das war mein Ziel, als ich sie vor 20 Jahren übernommen habe. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Auf der einen Seite habe ich zwei junge Direktoren, die hervorragend sind. Zusätzlich konnten wir durch die Integration in die Myty-Gruppe unsere Verwurzelung und Kompetenzen in der Schweiz stärken und ausbauen. Mir ist es wichtig, Platz zu machen, damit die neuen Direktoren ihre eigenen Ideen vorantreiben können. Und das ermöglicht mir auch, die Tür für andere Dinge zu öffnen.

Sie haben gesagt, Sie möchten den Jungen Platz machen. Ist das eine andere Art zu sagen, dass es Entwicklungen gibt – wie etwa künstliche Intelligenz –, mit denen Sie sich nicht auseinandersetzen wollen?

Kamm: Ganz im Gegenteil, ich finde das faszinierend, und ich werde weiterhin mit KI arbeiten. Und ich liebe Kommunikation. Das Spannende daran ist, dass sie sich ständig verändert. Ich fliehe keineswegs vor all dem. Aber 25 Jahre, das ist eine Generation. Es braucht ein neues Kapitel.

Sie haben die Agence Trio zu einem Zeitpunkt übernommen, als sie kurz vor dem Bankrott stand. Jetzt läuft sie gut. Wie haben Sie die Branche in den letzten 25 Jahren erlebt?

Kamm: In den 2000er-Jahren war die erste Revolutiondie Digitalisierung, die alles erfasste: Grafik, Werkzeuge, Kampagnen, Websites. Es gab auch eine neue Art, Kommunikation zu denken. Wir wechselten von einem «Push»-Gedanken der Information hin zu einer Überlegung über Communities rund um Marken, also einer Interaktion. Und dann, mit der Entwicklung der Möglichkeiten und Kanäle, wurde die Gesamtstrategie sehr wichtig.

«Ich sage immer, es ist kein Zufall, dass wir uns Trio nennen»

Was hat Sie bei der Agence Trio am meisten geprägt?

Kamm: Vor allem die Menschen. Ich sage immer, es ist kein Zufall, dass wir uns Trio nennen. Es ist ein Team, das zusammenspielen muss. Und die andere Stärke ist, wie gesagt, die Integration des Digitalen. Dann die Fähigkeit der Agentur, zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Community-Tool zu entwickeln und unsere Kunden schliesslich davon zu überzeugen, es zu integrieren. Influencer-Marketing ist die Folge eines anderen Denkens mit unseren Kunden. Es gab auch schwierige Momente – wir haben gemeinsam Covid durchgestanden. Menschlich geprägt haben mich vor allem die intensiven und manchmal schwierigen Momente, die wir als Team erlebt haben.

Laura Jenny, Sie übernehmen das Steuer gemeinsam mit Maxime Chabloz. Was wird sich ändern, jetzt, da «die Jungen» das Sagen haben?

Laura Jenny: Es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, dass wir diesen Übergang eingeleitet haben. Es ist also kein abrupter Schnitt. Maxime und ich ändern unseren Titel nicht, wir bleiben Managing Partners. Und wir passen uns auch seit mehreren Jahren an Veränderungen an, wie die Einführung neuer Tools, ein Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden, die mehr Beratung benötigen, und die Vielzahl der Kanäle.

Kamm: Die Integration in die Myty-Gruppe ist wirklich die Weiterentwicklung von Laura und Maxime. Eine Gruppe zu integrieren ist hart, man muss sich anpassen, Software wechseln, neue Prozesse miteinander aufbauen. Jetzt liegt es an ihnen, diese Zusammenarbeit mit dieser Familie aufzubauen und zu sehen, wie sie sich durch die Gruppe weiterentwickeln wollen.

Laura Jenny, Sie haben an der Hotelfachschule Lausanne studiert. Eigentlich waren Sie nicht dazu prädestiniert, die Leitung einer grossen Kommunikationsagentur zu übernehmen. Wie sind Sie zur Branche gekommen?

Jenny: Diese Frage wird mir oft gestellt. In Wirklichkeit ist die Hotelfachschule vor allem eine Managementschule im Bereich der Empfangsberufe. Ich hatte Praktika in Paris im Eventbereich absolviert. Das war ein Bereich, der mir sehr gefallen hat, weil er Kundenkontakt, Organisation und einen kreativen Anteil vereinte. Aber in der Westschweiz gab es keine Event-Agentur, die so challenging war. Hier bewegt man sich oft im Seminar-Bereich. Es fehlte mir die Kreativität. Da dachte ich mir, warum nicht in einer Agentur? Denn letztlich gibt es dort all diese Aspekte: das Kreative, das Organisatorische, die Herausforderung, sich Dinge auszudenken. So habe ich vor fast elf Jahren einen Fuss in diese Welt gesetzt und mich bis zu dieser heutigen Position weiterentwickelt.

Maxime Chabloz hat einen Hintergrund in der Kommunikation. Wie werden Sie die Aufgaben mit ihm aufteilen?

Jenny: Ich verantworte die Geschäftsentwicklung und die Finanzen. Maxime kümmert sich um das operative Management, die Betreuung der Teams sowie um die Entwicklung neuer Tools wie KI.

«Die Myty-Gruppe hat uns am besten gefallen»

Sie haben vor zwei Jahren die Agence Trio an die Myty-Gruppe verkauft. Wer hatte den ersten Schritt gemacht?

Kamm: Viele Netzwerke suchen eine gute Agentur in der Romandie. Und wir positionieren uns als die integrierte Agentur der Westschweiz. Deshalb hatten wir im Laufe der Jahre immer wieder Anfragen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir uns gesagt, dass der richtige Moment gekommen ist, und verschiedene Möglichkeiten geprüft. Die Myty-Gruppe hat uns am besten gefallen, weil es individuelle Einheiten sind, alles Unternehmen, die vorher von ihren Eigentümern geführt wurden. Es sind unabhängige Einheiten, die sich zusammenschliessen und Synergien suchen, um einen Markt zu erschliessen.

Ist das nicht ein Verrat an Ihren Vorgängern, die die Agentur seit ihrer Gründung 1931 unabhängig geführt haben?

Kamm: Nein, ich glaube nicht, sie verraten zu haben. Als ich selbst übernahm, war es eine Frage des Überlebens für die Agentur. Zu verkaufen war auch eine Antwort auf die Entwicklung eines Umfelds. Man verrät niemanden, solange man für Kontinuität und Beständigkeit sorgt. Das war mein Ziel. Aber es stimmt, die Gruppe kann Veränderungen mitbringen – das ist logisch, das ist die Entwicklung.

Jenny: Es stimmt, dass es für eine unabhängige Agentur immer schwieriger wird, allein zu bleiben. Das sehen wir in der Westschweiz und in der Deutschschweiz: Es gibt immer mehr Zusammenschlüsse, die wirklich zur Nachhaltigkeit beitragen.

Besteht nicht das Risiko, dass die Myty-Gruppe eines Tages beschliesst, die Marken der einzelnen Agenturen aufzugeben?

Jenny: Die Gruppe lebt durch starke Marken. Jede Agentur wird weiterhin von ihren Direktoren geführt, auch wenn diese nicht mehr die Eigentümer sind. Das Ziel ist, dass jede Marke in ihrem Markt oder Fachgebiet stark positioniert bleibt.

Was sind die Vorteile, Teil einer Gruppe wie Myty zu sein?

Jenny: Die Gruppe ermöglicht uns Synergien und bietet uns operative Unterstützung. Das gibt uns zum Beispiel Zugang zu Software und Tools. Jeder hat seine Spezialität in der Gruppe oder seine Sprachregion, seinen Markt. Das ermöglicht den anderen Partneragenturen, wirklich einen Fuss in der Westschweiz zu haben – mit echten Marktexperten. Und für uns öffnet das weitere Möglichkeiten, da viele unserer Westschweizer Kunden auf nationaler Ebene erfolgreich sein wollen.

Kamm: Diese Agenturpartner zu haben, ermöglicht uns den Zugang zu echten Kompetenzen. Zum Beispiel ist die Agentur Sir Mary Media eine wertvolle Ressource für uns. Wir können gut mit ihnen zusammenarbeiten, um Medien- und Digitalstrategien umzusetzen. Es stimmt, dass es Zeit braucht zwischen der Integration in die Gruppe und dem Moment, wo es reibungslos und effizient läuft. Jetzt sind wir dort. Und ich bleibe noch Partner von Myty.

«In Zürich vergisst man manchmal, dass es nicht nur darum geht, ins Französische zu übersetzen – die Westschweiz ist ein anderer Markt, eine andere Sensibilität.»

Michael Kamm, Sie haben sich auch als Spezialist für die Adaption deutschsprachiger Kampagnen für die Romandie einen Namen gemacht. Werden Sie weiterhin Ihre Vorträge über den «Röstigraben der Werbung» halten?

Kamm: Solange eine Nachfrage besteht, werde ich das tun. Aber ehrlich gesagt war es früher eher ein Kampf. Deshalb habe ich die Präsentation so genannt – es ist eine kleine Provokation. Mittlerweile haben wir durch die Myty-Gruppe und die Agenturpartner die beste Lösung gefunden. Wir arbeiten wirklich zusammen. Das bedeutet nicht, dass alles perfekt ist und man nicht weiterhin für die Respektierung kultureller Unterschiede eintreten und Kampagnen liefern muss, die für alle sinnvoll sind.

Laura Jenny, Sie haben selbst Deutschschweizer Wurzeln und sprechen Dialekt. Werden Sie die Arbeit von Michael Kamm jenseits der Sprachgrenze fortführen?

Jenny: Absolut. Ich habe in einigen Bereichen bereits die Nachfolge angetreten. Ich bin Mitglied des Vorstands der Leading Swiss Agencies und des Gisler Protokolls. Seit zwei Jahren bin ich Vizepräsidentin des LSA. In beiden Fällen bin ich die einzige Romande. Durch dieses Engagement verteidige ich auch die Interessen der Westschweiz, die manchmal ein wenig vergessen werden.

Ist es einfach, Gehör zu finden?

Jenny: In Zürich ist man sich dessen oft schlicht nicht bewusst. Man vergisst manchmal, dass es nicht nur darum geht, ins Französische zu übersetzen – die Westschweiz ist ein anderer Markt, eine andere Sensibilität. Es ist wichtig, Agenturen und Auftraggeber verstehen zu lassen, dass es einen echten Unterschied gibt, und dass man hier bei manchen Kampagnen denkt: Das ist doch nicht möglich, sie haben nicht an uns gedacht.

Was sind die Hauptunterschiede?

Jenny: Die Agenturtypen in der Westschweiz sind nicht ganz dieselben wie in manchen Agenturen der Deutschschweiz. Wir haben nicht die gleiche Agenturgrösse und auch nicht unbedingt dieselben Budgets. Durch dieses Engagement hat sich in der Westschweiz einiges getan. Wir organisieren Veranstaltungen, sind präsent vor Ort. Ich kann mit den Medien sprechen, ich sehe die Anliegen, die es hier gibt. Das ermöglicht dem Verband wirklich, alle Mitglieder zu vertreten.

Es geht nicht nur um die Vertretung der Westschweiz, sondern auch um die Vertretung von Frauen. Sie sind Mitglied des Vorstands des Gisler Protokolls…

Jenny: Ja, diese Parität ist uns wichtig. Es braucht Zeit, bis Frauen oder Duos an die Spitze grosser Agenturen gelangen.

Kamm: Eine interessante Anekdote: Laura ist zwar die erste Frau an der Spitze von Trio, aber Doris Gisler gehörte einmal zu den Aktionären.

«Der Oktopus ist ein Symbol, mit dem wir uns auch identifizieren»

Michael Kamm, Sie sind in der Westschweiz auch ausserhalb der Branche eine bekannte Persönlichkeit, da Sie regelmässig beim Regionalsender La Télé auftreten. Werden Sie auch dort den Jungen Platz machen?

Kamm: Man hat mich gebeten, weiterzumachen. Und mein Abgang von der Agentur ändert nichts daran – ich bleibe in der Branche, ich bleibe Werbefachmann. Und ich habe Kunden, mit denen ich seit 15 Jahren zusammenarbeite. Wenn der Wunsch besteht, weiterhin zusammenzuarbeiten, werde ich das als Externer mit der Agence Trio tun.

Neben der Positionierung hat Michael Kamm die Agence Trio auch mit dem berühmten Oktopus ausgestattet – dem tentakelreichen Maskottchen, das die integrierte Agentur symbolisiert. Werden Sie dem Oktopus auch Lebewohl sagen?

Jenny: Das ist ein Symbol, mit dem wir uns auch identifizieren. Die Anpassungsfähigkeit, die Fähigkeit, je nach Kundenbedarf ganzheitlich oder gezielt einzelne dieser Tentakel einzusetzen. Solange es Sinn macht, werden wir ihn behalten. Aber in der Geschichte der Agentur hat sich unsere Identität weiterentwickelt, es gab verschiedene Symbole. Man muss also mit der Zeit gehen. Falls eines Tages ein anderes Symbol relevanter für uns wäre, würden wir darüber nachdenken.

Michael Kamm, Sie verlassen die Agence Trio, haben aber das Rentenalter noch nicht erreicht. Was sind Ihre Pläne?

Kamm: Ich möchte die Tür für neue Möglichkeiten offenhalten. Natürlich könnte ich weiterhin in kommunikationsbezogenen Projekten tätig sein, aber ich denke, eine meiner Chancen besteht darin, meine Erfahrung in andere Bereiche einzubringen. Viele fragen mich, ob ich mich – wie es mal jemand formulierte – in Verwaltungsräten ‹verstecken› werde. Da ich schon ein wenig Erfahrung damit habe: Es kann interessante Verwaltungsräte geben. Also das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die mir sehr gefällt, sind sogenannte Advisory Boards – also Gruppen von Spezialisten, die sich gezielt einer bestimmten Herausforderung widmen. Man hilft einem Unternehmen, sich zu erneuern oder einen Dienst zu lancieren, begleitet ein Start-up – so etwas in der Art. Ich will mir neun Monate – also die Zeit einer Schwangerschaft – für diese Öffnung geben.