von Edith Hollenstein

Nun wird die Strategie hinter den Teaser-Filmen der letzten Tage deutlich: Die Migros-Weihnachtskampagne 2020 will alltägliche und weniger alltägliche Facetten beleuchten, zum Beispiel mit der Frage: Brauchen man schon im November Weihnachtsdeko? So erleben die Zuschauer einen kleinen Streit um den richtigen Zeitpunkt einer festlich geschmückten Wohnung. Oder sie lernen, wie viele Kerzen tatsächlich auf einen ordentlichen Adventskranz gehören, werden daran erinnert, beim Einkaufen eine Maske zu tragen und stellen fest, dass Eltern sich ungezogen benehmen, kaum sind die Kinder aus dem Haus:













Ganz im Sinne der kommunikativen Leitidee «Einfach gut leben» will die Migros immer präsent sein: «Sie ist für uns da, ob wir nun Dekoliebhaber oder Dekoverweigerer sind, ob wir gerne vegetarisch oder mit Fleisch feiern und wenn wir fürs Guetzli-Machen mit den Kindern präventiv gleich auch Putzmittel brauchen», schreibt Wirz, die Leadagentur der Migros, in einer Mitteilung.

Dieses Jahr findet im Universum dieser Spots auch das Weihnachtsfest selbst nicht ganz klassisch statt: Die Teenager-Tochter entschliesst sich kurzerhand, das Fest statt mit ihrem Papi mit ihrer besten Freundin zu feiern:







Und nach dem Fest geht das Leben weiter, mit einem kleinen Einblick in die alltäglichen Nöte eines alleinerziehenden Vaters und dem Speiseplan seiner Tochter.



Die aus der Lancierungskampagne bekannten Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses gleich gegenüber einer Migros-Filiale bilden auch in der Weihnachtszeit das feste Ensemble. Laut Wirz stehen sie stellvertretend für die vielen unterschiedlichen Haushaltsformen der Schweiz und «legen den Fokus augenzwinkernd auf die kleineren und grösseren Hürden des Alltags».

«So wie die Filme die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses durch den Alltag begleiten, begleitet die Migros ihre Kundinnnen und Kunden mit einfachen und überraschenden Lösungen durch die Weihnachtszeit. Und da dürfen sich ruhig die Geister an der Deko-im-November-Diskussion scheiden», erklärt Migros-Marketingchefin Nadine Hess auf Anfrage von persoenlich.com.

Zu sehen ist die Kampagne in all ihren Facetten schweizweit in der kompletten Bandbreite der Kommunikation: im Fernsehen, online als Filme und Banner und als Printanzeigen. Auch auf Social Media und im Netz will die Migros sich als Alltagserleichterin anbieten. Auf der Landingpage wartet sie mit unkonventionellen Ideen, Rezepten und einem unterhaltsamen Chat der Hausbewohner auf. Die Teenagerin Lea ist mit Stories auf Instagram aktiv und verschiedene GIFs des Casts laden dazu ein, weihnachtliche Gefühle auszudrücken und zu teilen.









