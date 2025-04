Bold: Migros lässt die Schwinger Kartoffeln ernten

Publiziert am 24.04.2025

Sowohl das Label «Aus der Region. Für die Region» der Migros als auch der Schwingsport stehen für Tradition, Hingabe und Durchhaltewillen. Die Imagekampagne für die Migros Aare soll diese Gemeinsamkeiten ins Rampenlicht rücken, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie zeigt spielerisch, wie die hiesigen Schwinger Hühner, Käse und Ernte im Griff haben – oder es zumindest versuchen.

Der Migros Aare liegt der Schwingsport am Herzen: Seit 2007 ist sie Sponsorin von regionalen Schwingfesten. In diesem Jahr unterstützt sie neun Schwingfeste sowie den Nachwuchs-Schwingsport. So trägt sie aktiv zum Erhalt und zur Förderung dieser traditionsreichen Sportart bei. Eine neue Imagekampagne schlägt einen Bogen von Schwingen zum Label «Aus der Region. Für die Region.».

Wer hat die Hosen an?

Mit einem Augenzwinkern zeigt die Kampagne, wie die vier Schwinger Walther Adrian, Glarner Matthias, Nägeli Leandro und Wenger Kilian Bauernhofluft schnuppern und sich den Herausforderungen stellen.

Die Kampagne ist seit Mitte April in der Region Aargau, Bern und Solothurn zu sehen und umfasst einen Image Spot und verschiedene Kurz-Spots für YouTube und Meta, OOH-, Print- sowie Migros-eigene Web- und POS-Massnahmen. (pd/awe)