Publiziert am 11.08.2025

Die Sammelaktion funktioniert nach dem bewährten Prinzip: Kunden erhalten beim Einkauf Sticker für das Sammelheft. Erstmals können Kunden auch über die Migros-App sammeln.



Die Aktion knüpft an die erste Playmobil-Sammelpromotion an und erweitert die bestehende Kollektion um fünf neue Sets. Die Verfügbarkeit ist beschränkt auf den Vorrat.

Mit 20 Stickern oder Stempeln können sie eines von fünf Spielsets wählen: Tierlihof, Schoggifabrik, Warenannahme, Lastenvelo oder Gemüsefeld. Die Kampagne umfasst verschiedene Werbeformate. Ein 20-Sekunden-TV-Spot zeigt die Schokoladenproduktion aus Playmobil-Sicht.

Für Online-Kanäle entstanden zehn Sekunden lange animierte Filme mit Slapstick-Szenen. Ein Key Visual mit allen fünf Sets wird auf Plakaten, Inseraten, Online-Bannern und am Verkaufsort eingesetzt. Auf Social Media kommen Stop-Motion-Filme zum Einsatz. (pd/nil)