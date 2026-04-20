Publiziert am 20.04.2026

Seit August 2025 bietet die Detailhändlerin unter dem Label «Migros Mobile» Handy-Abos im 5G-Netz der Swisscom an (persoenlich.com berichtete). Ziel der Kampagne ist es, das Angebot einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Die Filme zeigen Migros-Kunden in einem Handy-Shop, die sich mit gewohnter Selbstverständlichkeit nach Migros-Produkten erkundigen – und damit für Verwirrung sorgen. Der humoristische Ansatz soll die Diskrepanz zwischen der etablierten Markenwahrnehmung der Migros und ihrem neuen Telekomangebot sichtbar machen, heisst es in einer Mitteilung. Der Claim heisst: «Ein Handy-Anbieter ist keine Migros – aber die Migros ist ein Handy-Anbieter».





«Die Kampagne spielt bewusst mit der starken Wahrnehmung der Marke Migros – und dreht sie für einmal um. Gerade weil die Situation dadurch absurd wird, bleibt die Botschaft hängen», wird Michèle Leibacher, Projektleitung Campaigning bei der Migros, zitiert.

Die Spots laufen in verschiedenen Ending-Varianten und verbinden Imagekommunikation mit Angebotsbotschaften für Handy-, Internet- und TV-Produkte. Begleitend zum Kampagnenstart erhalten Neukunden, die zu Migros Mobile wechseln, die ersten zwei Monate kostenlos. Die Kampagne ist ab sofort im TV und online zu sehen. (pd/spo)