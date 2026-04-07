Thjnk Zürich: Migros verlängert Ortsschilder-Kampagne

Publiziert am 07.04.2026

Thjnk Zürich hat für die Migros eine zweite Welle der Regionalitäts-Kampagne entwickelt. Wie beim ersten Flight werden reale Ortsschilder fotografiert und mit Produkten aus dem Migros-Sortiment verknüpft. Neu dabei sind Orte wie «Tartar», «Martigny» oder «Signôra». Insgesamt entstanden über 25 Sujets in allen Landessprachen – darunter auch auf Rätoromanisch.

Für den aktuellen Flight wurden zudem Vorschläge von Tourismusverbänden berücksichtigt, die nach der Lancierung des ersten Flights auf Social Media eingegangen waren. Auch die Bevölkerung hatte eigene Sujets erstellt und geteilt.

Die neuen sowie eine Auswahl der meistgeklickten Sujets aus dem ersten Flight sind als OOH- und Online-Werbemittel geplant. Der Kampagnen-Film läuft weiterhin im TV und online. (pd/cbe)