Blast Off: Feuerwerksgegner sind zurück auf den Screens

Publiziert am 08.10.2026

Zum Auftakt am Montag laufen die Sujets laut Mitteilung auf 917 Screens an Bahnhöfen und in Innenstädten aller Sprachregionen. In den kommenden Wochen soll die Kampagne auf rund 3850 Screens ausgeweitet werden. Die Sujets der Zürcher Agentur Blast Off sind nicht neu: Sie liefen bereits zum 1. August 2025, damals auf über 1200 Screens (persoenlich.com berichtete).

Die Initiative will lautes Feuerwerk für den privaten Gebrauch einschränken. Öffentliche Feuerwerke und lärmarme Alternativen sollen erlaubt bleiben. Sie kommt ohne Gegenvorschlag vors Volk, nachdem der Nationalrat diesen im Juni in der Schlussabstimmung abgelehnt hatte. (pd/nil)