Ruf Lanz: Mit Awareness-Kampagne für Recycling

Publiziert am 25.04.2025

Der Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz steht für das Engagement der drei Produzenten Tetra Pak, SIG Combibloc und Elopak.

Der Verein engagiert sich für Rechtliche Rahmenbedingungen, die sicherstellen möchten, dass eine langfristige und ambitionierte Sammlung (Recyclingquote von 70 Prozent bis 2030) möglich wird. Zudem möchte er den sukzessiven Ausbau von freiwilligen Sammelstellen in der Schweiz in Zusammenarbeit mit RecyPac fördern, um Erfahrungen mit der gemischten Sammlung (von Getränkekartons und Kunststoffen) gewinnen.

Für transparente Information der Öffentlichkeit zum Thema: Ein Getränkekarton besteht aus rund 75 Prozent Karton, 21 Prozent Polyethylen und 4 Prozent Aluminium. Alle drei Schichten des Getränkekartons können recycelt werden. Würde dies konsequent umgesetzt, gäbe es keine umweltfreundlichere Verpackung als den Getränkekarton.

Laut Simona Marty, Geschäftsführerin vom Verein Getränkekarton-Recycling Schweiz, überzeugte Ruf Lanz «durch ihre kreative Haltung, ihre strategische Herangehensweise und ihre überraschenden Konzepte.»

Die Awareness-Kampagne von Ruf Lanz soll ab Herbst 2025 die Bevölkerung zum Sammeln und Recyceln von Getränkekartons animieren und so das Image dieser Verpackungsform noch verbessern, heisst es in einer Mitteilung. Die Lancierung erfolgt in einer ersten Phase in den bevölkerungsreichen Städten der Deutschschweiz. (pd/awe)