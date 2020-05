Bis spätestens 2024 ist Schluss mit der UKW-Übertragung. Um die Bevölkerung bei dieser Umstellung zu begleiten, hat das Bakom 2019 ein Mandat für eine vierjährige Kommunikationskampagne ausgeschrieben. Scholz & Friends Zürich, welche die Ausschreibung für sich entscheiden konnte, startet nun die Kampagne für die erfolgreiche digitale Migration.

Sie sei in zwei Phasen aufgeteilt, wie Scholz & Friends Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die jetzt lancierte Sensibilisierungs-Phase stellt die Vorteile von DAB+ in den Mittelpunkt. Sie wird abgelöst durch die Mobilisierungs-Phase, wenn die Branche einen zeitlich verbindlichen UKW- Abschaltfahrplan bekannt gegeben hat.

Für die Phase Eins hat Scholz & Friends ein gewinnendes Testimonial gesucht – und ist fündig geworden. Allerdings nicht im Zuge eines Castings, sondern selbst entworfen. Das freundliche DAB+ Radio «Dabsy» zeigt am eigenen «Leib», welche Vorteile der digitale Radiostandard mit sich bringt.







Die Kampagne umfasst TV, Radio, OOH, Content Formate sowie diverse digitale Massnahmen inklusive Social Media und Community Management in den drei Landessprachen. Zudem stehen Autofahrer und Werkstätten speziell im Fokus und werden darum mit individuellen Massnahmen angesprochen.

1_DAB+_Reichweite_28s_DT_FINAL_20200420 2_DAB+_Fussball_24s_DT_FINAL_20200420 4_DAB+_Dialektmedley_28s_DT_FINAL_20200420

Scholz & Friends Zürich ist im Zuge der Entwicklung und Umsetzung der Kampagne auch für die Bereitstellung und Koordination mehrerer Partner verantwortlich, darunter Call Center, PR, Media und ein Expertenteam für Schulungen rund um das Thema DAB+.

Die Massnahmen entstehen in enger, partnerschaftlicher Abstimmung mit privaten kommerziellen und nichtkommerziellen Radiostationen und der SRG SSR.

