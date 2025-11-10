Die neue Winterkaampagne von Geyst für das Val Surses übersetzt den Claim «So nah an einer anderen Welt» in Bildwelten, die Menschen und Landschaft miteinander verbinden. Die Sujets rücken nah an den Menschen heran – ohne die Weite und Schönheit der Umgebung auszublenden, wie Geist in einer Medienmitteilung schreibt.
Ein weiteres Element der Kampagne ist das Format «Unsere Zweitheimischen»: In kurzen Videointerviews erzählen Menschen, ihre persönliche Geschichte der Verbundenheit mit dem Tal – was sie nach Val Surses gebracht hat, warum sie geblieben sind und welche Orte sie besonders schätzen. Die Porträts werden durch persönliche Aufnahmen und Lieblingsorte der Mitwirkenden ergänzt. (pd/nil)
Credits
Verantwortlich bei Geyst AG: Marina Hafner (Senior Beraterin), Olivia Hug (Senior Art Director); verantwortlich bei Tourismus Val Surses Savognin Bivio AG: Tanja Amacher, Luana Tscharner; Fotografie und Video: Christoph Gramann und MovieMaint; Media: cptr.
