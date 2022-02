Pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum von Pro Montagna zeigen Coop und Jung von Matt Limmat in einer frisch lancierten Kampagne, was in jedem Käse, Honig und Chnebeli von Pro Montagna steckt: ganz viel traditionelles Bauernhandwerk und ein wenig Bergzauber.

Pro Montagna feiert Geburtstag. Zu diesem Anlass haben sich Coop, Jung von Matt Limmat und der Regisseur Ismael Ten Heuvel mit Rosas’n’Co zusammengetan, um gemeinsam eine Kampagne zu schaffen, die die Schweizer Berge und ihre Bauern und Bäuerinnen in Film und Print zelebriert. Dies heisst es in einer Mitteilung.

Im Film zur Kampagne macht sich ein Junge auf den Weg in die Berge, um dort frische Bergluft in einem Pro Montagna Konfi-Glas einzufangen und diese dann seiner Nachbarin in der Stadt zu liefern. Mit dieser Geste will er ihr dabei helfen, ihre Sehnsucht nach den Bergen zu stillen.

In starken Bildern, die der Vision von Regisseur Ismael van Heuvel entsprungen sind, wird der Weg des Jungen auf den Gipfel eingefangen und abenteuerlich verpackt. Dabei begegnet der Junge mehreren Bergbauern und -bäuerinnen, die ihm auf seinem Weg Hilfe leisten. Wieder zurück in der Stadt, überreicht der Junge seiner Nachbarin das Konfi-Glas mit der Bergluft. Sie öffnet es und die Luft der Berge weht ihr sanft ins Gesicht.

Ein grosses Abenteuer, das in einem ruhigen, fast magischen Moment gipfelt. Der Soundtrack zum Spot stammt von der Schweizer Kultband Patent Ochsner.

Die Prints der Kampagne zeigen Holzplatten, die eine topographische Karte der Schweizer Berge abbilden und so das Handwerk der Produzenten und Produzentinnen und der Bauern und Bäuerinnen aus den Bergen ehren. Die Höhenmeterangaben entsprechen den Produktionsorten der Produkte.

Die Coop Eigenmarke Pro Montagna steht für traditionelles Handwerk, feinste Zutaten aus den Bergregionen und Unterstützung für Menschen in den Schweizer Bergen. Pro Montagna schafft Absatzmöglichkeiten und Wertschöpfung, weil die gesamte Verarbeitung der Produkte in den Bergen stattfindet.

Wer also zu Hause im Homeoffice festsitzt und dabei sehnsüchtig an die Berge denkt, könne Berg-und Alpspezialitäten von Pro Montagna geniessen, schreibt Jung von Matt Limmat weiter. Mit jedem Kauf eines Pro-Montagna-Produkts fliesse auch ein kleiner Betrag an die Coop Patenschaft für Berggebiete zur Unterstützung diverser Selbsthilfeprojekte in den Berggebieten. Bereits seit 80 Jahren hilft die Coop Patenschaft für Berggebiete den Menschen in den Bergen ihre Existenzgrundlagen zu verbessern.

