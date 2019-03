Equipe: Mit einem Klick die Kreditkarte sperren

Die One App von Viseca wurde überarbeitet. In einer digitalen Launchkampagne werden die neuen Funktionen und das frische Design der Anwendung vorgestellt. Verantwortliche dafür ist die Agentur ist Equipe, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Die neue App bietet verschiedene Onlineservices wie Kartensperrung, Ausgabenkategorisierung in essen, Mobilität oder Kleidung sowie das Einlösen von Punkten. Ein dynamisches Branding sorgt laut Equipe dafür, dass die App jeweils im Design der hinterlegten Bank erscheint.



In einem ersten Schritt kommuniziert ein emotionales Video die Neuerungen anhand von einprägsamen Use Cases. Nach dem ersten Kontakt wird auf verschiedenen Kanälen detailliert auf die einzelnen Features eingegangen. Schliesslich werden die User zu einem Onboarding Video geführt, welches Schritt für Schritt erklärt, wie man sich die neue one App runterladen und einrichten kann.





Für die Kampagne wurden diverse Werbemittel kreiert: Teaser auf der Website von Viseca, Social Media Posts, Newsletter für verschiedene Zielgruppen – und natürlich wurde auch der Auftritt im App Store komplett überarbeitet.

Bereits bei der Konzeption der Kampagne wurde berücksichtigt, dass die App laufend weiterentwickelt wird, schreibt Equipe. Das Material zur Bewerbung der App sei daher modular und editierbar angefertigt worden. So könnten die Darsteller und Funktionen bei jeder Neuerung einfach ersetzt werden.