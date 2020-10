Der Kaffeehersteller Black&Blaze wird zehn Jahre alt und feiert dies mit einer Jubiläumskampagne, die aus der Feder der Zürcher Agentur Inhalt und Form stammt.

Dazu hat sich die Agentur aus dem Kreis 5 gleich mehrere Sujets einfallen lassen, die auf Tramhängern, Social Media Ads und Content zum Einsatz kommen, sowie einer Serie von Jubiläums-Refill-Cups, heisst es in der Mitteilung.

Gefeiert wird das runde Jubiläum zusätzlich mit einem Wettbewerb, bei dem es ein Jahr Gratiskaffee to go zu gewinnen gibt. Mitmachen kann man via Instagram auf @blackandblaze.

Die Kampagne läuft bereits und ist noch bis Ende Oktober zu sehen.

Verantwortlich bei Black&Blaze: Liri Rama, Claude Stahel; verantwortlich bei Inhalt und Form: Karin Estermann (Executive Creative Director); David Hugentobler (Creative Director Text); Paul Labun (Art Director); Gianin Walter (Art Director); Govinda Schmidt (Grafik), Yannick Lippuner (Text/Konzept) (pd/wid)