PAM Advertising: Mit Fake-Firma eine Diskussion ausgelöst

Bis heute hält sich das Vorurteil, dass Jungs besser in Mathe sind als Mädchen – obwohl Untersuchungen dies mehrfach widerlegt haben. Dies ist eine zentrale Ursache des Frauenmangels im Ingenieurwesen, denn bereits im Primarschulalter ist Mathe das weichenstellende Bindeglied zwischen Mädchen und dem Ingenieurberuf.

Um dieses Problem für den Ingenieursverband Usic breiter zu thematisieren, erfand und bewarb PAM «Math Dealer»: ein Online-Service, bei dem Mädchen für Geld den Jungs die Mathe-Aufgaben lösen. Über die Website konnten sich Mädchen als Math Dealer und Jungs als Mathe-Aufgaben-Konsumenten registrieren. Plakate in Zürich, Bern, Lausanne und Lugano bewarben den fiktiven Service (persoenlich.com berichtete).

Zusätzlich schrieb «Math Dealer» Schulen mit einem beigelegten Poster an, und es wurden Flyer an Schülerinnen und Schüler verteilt. «Wie gewollt» – so die Agentur – löste die Kampagne Reaktionen aus: nebst Empörung und dem Rätseln, was und wer dahinter steckt, reichte eine Politikerin auch eine Beschwerde ein:



Über «Blick» und andere Medien wurde aufgelöst, dass Usic hinter der Kampagne steckt. Die Auflösung erfolgte auch über die «Math Dealer»-Website. Auch erhielten alle Personen, die sich für den «Service» registriert hatten, eine E-Mail, die sie über die Kampagne aufklärte.



Verschiedene Personen, wie die Journalistin Hanna Wick, deren «Zeit»-Artikel über Mädchen und Mint-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, Anm. der Red.) am selben Tag der Auflösung erschien, machten sich für die Kampagne stark.

ha @LeaKusano! das ist mal eine lustige MINT-Kampagne. https://t.co/knXZRmGPng passend zum „math dealer“: mein text in der ZEIT von heut. pic.twitter.com/AuiVehyCa3 — Hanna Wick (@sciborg01) 7. März 2019



Ebenso erhielt Usic nach der Auflösung diverse Zuschriften von Mathematik-Lehrpersonen und Ingenieurunternehmen, die sich über die medienwirksame Platzierung des Themas Mädchen und Mathematik freuten, heisst es weiter.

Verantwortlich bei Usic: Lea Kusano (Leiterin Kommunikation); verantwortlich bei PAM Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Kreation, Strategie, Beratung). (pd/cbe)