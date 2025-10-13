Normal: Mit Fragezeichen gegen Gentechnik

Publiziert am 13.10.2025

Die von der Zürcher Kreativagentur Normal entwickelte Kampagne soll die Relevanz des Siegels für bewusste Konsumentinnen und Konsumenten hervorheben, heisst es in einer Mitteilung. Die Motive stellen die Frage in den Mittelpunkt, ob Lebensmittel trotz attraktiver Aufmachung tatsächlich gentechnikfrei sind.

Hintergrund ist eine mögliche Neuregelung auf EU-Ebene zur Kennzeichnung neuer Gentechnik in Lebensmitteln. Derzeit sind Hersteller in Deutschland verpflichtet, gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe auf Verpackungen anzugeben.





Die Kampagne umfasst Plakatwerbung, digitale Aussenwerbung und Mobile-Ads. Dazu gehören auch ein Gewinnspiel und eine Landingpage. Sämtliche Werbemittel und die Landingpage wurden von Normal inhouse produziert. (pd/spo)