Viele aktuelle und potenzielle Kunden der Mitglieder der IG Kommunikationsagenturen Graubünden sind unter Druck. Einige verfallen in Aktionismus, andere sind wie gelähmt und warten ab. Wieder andere kämpfen ums nackte Überleben. Und viele trauen sich nicht nach Hilfe zu fragen. Die Mitglieder der IG Agenturen Graubünden helfen den Unternehmen, mögliche Weg zu finden, um die aktuellen Schwierigkeiten zu meistern, heisst es in einer Mitteilung.

Gemeinsame Informationskampagne als Aufhänger

Die zentrale Botschaft lautet «Wir begleiten Unternehmen mit Kreativität, Erfahrung und neuen Ideen in einer speziellen Zeit und finden gemeinsam erfolgsversprechende Wege». Die Kampagne wurde erstmals als Gemeinschaftsprodukt von verschiedenen Bündner Agenturen entwickelt.

Die Werbemittel sprechen nicht nur vom Weg aus der Krise, sie zeigen ihn auch bildlich auf, indem aus negativen Statements positive Aussagen gemacht werden. Der Stil setzt einen Gegenpunkt zu den BAG-Warnfarben, der die Kommunikation aktuell prägt. Ausgespielt wird die Kampagne als Inserate, Plakate, TV-Spots und auf regionalen Onlineplattformen.



Gleichzeitig sind auf der Webseite der IG Agenturen konkrete Angebote publiziert. So finden beispielsweise ab Januar jeweils am ersten Mittwoch des Monats drei Impuls-Webinare statt, an welchen die Agenturen mögliche Methoden zu Optimierungen im Marketing aufzeigen, aktuelle Fragen beantworten und konkrete Tipps geben. Gleichzeitig werden auch preisliche attraktive Packages angeboten, wie es weiter heisst. Unternehmen können beispielsweise zu einem Fixpreis eine professionelle Webseiten-Analyse oder eine Überprüfung der Kommunikationsmassnahmen in Anspruch nehmen. Aber auch eine Analyse des gesamten Unternehmensauftritts oder ein Geschäftsleitungs-Workshop kann gebucht werden. (pd/cbe)