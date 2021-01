Die Sensibilisierung für mehr Sicherheit auf der Strasse gehört zu den Kernkompetenzen der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU), wie es in einer Mitteilung vom Sontag heisst. Die jüngste Massnahme erinnert die Verkehrsteilnehmerinnen daran, genügend Abstand einzuhalten. Denn dieser ist entscheidend, um Kollisionen zu vermeiden und nicht auf das vorausfahrende Fahrzeug aufzufahren.







Damit die Botschaft bei der Zielgruppe ankommt, hat die BFU bei Ruf Lanz die Kreation und Realisation eines neuen Sujets für Werbeflächen an Autobahneinfahrten und Autostrassen in Auftrag gegeben.

Die Kreativen schälen die Botschaft originell heraus: Rohe Eier in ihren typischen Kartons stehen für Autos und ihre Insassen. In der Byline wird zusätzlich an die «2-Sekunden-Faustregel» erinnert, die bereits in der Fahrschule gelernt wird und die besagt, dass der Abstand zum vorderen Fahrzeug mindestens 2 Sekunden betragen sollte.







Peter Matthys, Leiter Kampagnen bei der BFU, lässt sich wie folgt zitieren: «Wir haben dieses Sujet aus zahlreichen guten Vorschlägen ausgewählt, weil es unsere Botschaft schnell und plakativ auf den Punkt bringt – und die Menschen nebenbei intelligent daran erinnert, wie fragil sie sind.»

Das Motiv bleibt drei Jahre lang im Einsatz. Dafür wurde es auf Alu-Dibond-Tafeln gedruckt, die besonders langlebig und witterungsbeständig sind.

Verantwortlich bei der BFU: Peter Matthys (Leiter Kampagnen), Jürg Beutler (Leiter Kommunikation, Mitglied der Geschäftsleitung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht-Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Isabelle Hauser (CD Art) Armin Arnold (DTP), Markus Ruf (Text), Miro Poffa (Beratung); CGI & Visual Effects: Flaeck, Zürich. (pd/lol)