F/E: Mit Jammern für das Rheintal werben

Publiziert am 18.06.2026

Die Kampagne wurde mit einem mehrstufigen Teaser vorbereitet: Rund eine Woche vor der Auflösung hingen «Mimimi»-Plakate im öffentlichen Raum des Rheintals, ohne Absender oder Erklärung.

Nun wird das Konzept sichtbar: Videoformate auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Google sowie auf der eigenen Website stellen reale Vorzüge der Region als vermeintliche Klagen dar – etwa kurze Arbeitswege oder ein breites Freizeitangebot, wie es in einer Mitteilung des Vereins heisst.

Ergänzend steht online ein interaktiver «Jammer-Check» bereit. Rheintalerinnen und Rheintaler werden zudem aufgerufen, eigene Beiträge mit dem Hashtag #rheintalniveau zu teilen.

Träger der Aktion ist Rheintal.com, die Standortmarketing-Plattform des Vereins St. Galler Rheintal, dem zwölf Mitgliedsgemeinden angehören. Umgesetzt hat die Kampagne die Agentur F/E, wie es auf Anfrage heisst. (pd/cbe)