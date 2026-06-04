Philoro: Mit KI gegen die Gewitterstimmung

Publiziert am 04.06.2026

Erstmals hat Philoro eine Kampagne vollständig inhouse konzipiert, produziert und disponiert – und nutzte dafür gezielt KI-generierte Bildwelten. Die Sujets zeigen Personen verschiedenen Alters und Geschlechts, die einen Regenschirm über dem Kopf halten, während im Hintergrund ein Gewitter aufzieht. Der Schirm steht laut einer Mitteilung als Symbol für das, was Gold in unruhigen Zeiten geben kann: Schutz, Orientierung und ein Stück Ruhe. Die begleitende Headline lautet: «Gold schützt. Egal, wie heftig der Sturm wird.» Als Keyvisual erscheinen der Philoro-Barren sowie je nach Land eine andere Goldmünze: das Goldvreneli in der Schweiz, der Krügerrand in Deutschland und der Wiener Philharmoniker in Österreich.

Der KI-Einsatz ist dabei kein verstecktes Hilfsmittel, sondern programmatischer Teil der Botschaft. «Wir haben KI bewusst sichtbar eingesetzt, nicht um echte Fotos vorzutäuschen, sondern um ein starkes Symbol zu schaffen», wird Thomas Pohnert, Creative Director bei Philoro, zitiert. Das Unternehmen argumentiert, dass Gold und KI keine Gegensätze sind: Ohne Edelmetalle keine Rechenzentren, keine Prozessoren, keine KI-Infrastruktur.

Die Kampagne umfasst 200 Sujet- und Textmutationen, 23 Animationen, einen Video- und Audio-Spot sowie sieben Landingpages und wird über Google, Social Media, Display-Netzwerke und Spotify ausgespielt. In den 17 Philoro-Filialen im DACH-Raum werden zudem goldfarbene Regenschirme an Kunden abgegeben.

Verantwortlich für Konzept und Umsetzung zeichnen Pohnert und Teresa Hatz, Head of Marketing bei Philoro. (pd/cbe)