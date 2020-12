Nach dem Pitchgewinn im Juni dieses Jahres ist nun ein erstes gemeinsames Projekt des Schweizer Obstverbands und Farner Consulting/Rod Kommunikation live. Laut einer Mitteilung geht es darum, die Schweizer Früchte mit Saison, also Äpfel und Birnen, in den Mittelpunkt der Diskussion zu rücken und aufzuzeigen, dass es für wichtige Vitamine in der Winterzeit eine schmackhafte Schweizer Option gibt. «Schweizer Äpfel oder Birnen stehen nämlich ihren exotischen Freunden um nichts nach», heisst es.

Die Kampagne wir bis Mitte Dezember national in Print, Online und auf Social Media zu sehen sein.

Verantwortlich bei Farner: Philipp Skrabal, Bruce Roberts, Janine Zundel, Rod: Pablo Koerfer, Otis Horiuchi, verantwortlich beim Schweizer Obstverband: Christian Schönbächler, Nicole Widmer Produktion: VisualEyes International AG; Fotografin: Tina Sturzenegger Foodstylistin: Judith Gmür-Stalder Korrektorat / Übersetzung: diction AG Lithografie: Blue-Horizon AG. (pd/eh)