Studio Thom Pfister: Mit Levi’s in Lürzer’s Archive

Publiziert am 25.11.2025

Das Magazin «Lürzer’s Archive Best Advertising Worldwide» erscheint dreimal jährlich und zeigt ausgewählte Arbeiten aus der internationalen Werbebranche. Es gilt als Referenz für kreative Kampagnen und visuelle Kommunikation.

Unter dem Titel «Who you are» setzte Studio Thom Pfister eine Levi’s-Kollektion mit illustrativen und grafischen Elementen in Szene. Die Arbeiten erschienen in verschiedenen Medien und sollten Kundinnen und Kunden dazu anregen, sich mit dem Markenerlebnis zu identifizieren. (pd/cbe)