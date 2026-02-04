Publiziert am 04.02.2026

Trotz Urban Gardening und wachsendem Umweltbewusstsein entscheiden sich in der Region Zürich noch nicht genügend Jugendliche für eine Ausbildung im Gartenbau. Grün Stadt Zürich sucht engagierte Talente für eine sinnstiftende Arbeit im urbanen Raum.

Die Kreativagentur Die Antwort macht daraus ein Abenteuer: Sie zeigt echte Mitarbeitende erdig, verschwitzt und mit Werkzeugen im Einsatz. Der visuelle Look erinnert an Serien wie The Walking Dead – «authentisch, leicht überzeichnet und visuell stark», wie es in einer Mitteilung heisst.

Erstmals sind die Fahrzeuge von Grün Stadt Zürich Teil der Kampagne. Zusätzlich wurden TikTok-Videos für die Ansprache junger Talente produziert. Die Kampagne umfasst Plakate und Digital Ads im Raum Zürich. (pd/cbe)