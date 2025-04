Publiziert am 02.04.2025

Die Zürcher Kantonalbank erweitert ihr Angebot an nachhaltigen Finanzprodukten. Nach der erfolgreichen Einführung von fünf Themenfonds im vergangenen Herbst folgen nun vier neue «ESGeneration SDG ETFs». Für die Lancierung dieser Anlageprodukte konzipierte TBWA\Zürich eine 360-Grad-Kampagne unter dem Dach «Warum nicht jetzt?».

Die Besonderheit dieser börsengehandelten Fonds (ETFs) liegt in ihrem eigenständigen Ansatz, der auf massgeschneiderten und selbst entwickelten Indizes basiert. Diese differenzieren sich deutlich von bestehenden Angeboten auf dem Markt und sind unabhängig vom Vertriebskanal über alle Banken erhältlich, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Zentrum der Kampagne steht ein aufmerksamkeitsstarkes Keyvisual: Eine Protagonistin fährt mit ihrem Smartphone in der Hand auf einer begrünten Rolltreppe nach oben. Die Inszenierung vermittelt die Kernbotschaft, dass es in jeder Situation möglich ist, einfach anzulegen – selbst in scheinbar skurrilen Momenten wie diesem. Das Set wurde in den Olma Messehallen in St. Gallen mit echten, in der Schweiz heimischen Pflanzen ausgestattet.

Besondere Aufmerksamkeit soll ab Mitte April ein Megaposter am Zürcher Hauptbahnhof erregen, bei dem ein Teil des Visuals mit Pflanzen begrünt wird.

Die Kampagne umfasst zudem einen Social-Media-Stunt, bei dem ein physisches Megaposter durch Computer Generated Image (CGI) zum Leben erweckt wird. Webrepublic entwickelte eine massgeschneiderte Medienstrategie, die primär selbst entscheidende sowie informierte Anlegerinnen und Anleger in der Deutsch- und Westschweiz adressiert.

Die Kampagne setzt auf einen breiten Medienmix: Branding Days auf reichweitenstarken Newsplattformen, Storytelling auf Meta und YouTube, vertiefte Kommunikation auf LinkedIn sowie klassische Printanzeigen und Out-of-Home-Platzierungen. Zur Erfolgsmessung wurde ein Ad-Recall-Tracking implementiert. (pd/cbe)