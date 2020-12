Rosarot: Mit Nevin Nervenkitzel zum perfekten Geschenk

Das passende Geschenk für jemanden zu finden ist für viele kein Zuckerschlecken. Orell Füssli bietet in diesem Jahr dafür eine Orientierungshilfe: Anhand von sechs verschiedenen Charakteren werden genau die Bücher und Ideen präsentiert, die am besten zu einem bestimmten Lesetyp passen. Für die konzeptionelle Entwicklung der Kampagnenidee beauftragte Orell Füssli die Agentur Rosarot, wie diese in einer Mitteilung schreibt.



Die Figuren Heidi Herzsprung, Nevin Nervenkitzel & Co wurden von Buchhändler Orell Füssli entwickelt, von Rosarot getauft und von der Illustratorin Charlotte du Jour gezeichnet. Sie stehen jeweils für ganz bestimmte Lesetypen, mit denen sich spielend einfach Geschenkideen für Leseratten, Feinschmecker, Krimifans, Romantiker, Wissensdurstige oder Visionäre finden lassen. Die Ideen gibt es online auf orelfuesslich.ch sowie in jeder Buchhandlung von Orell Füssli zu entdecken.

Die Print- und Online-Kampagne ist aktuell flächendeckend auf Plakaten sowie auf Social Media und am POS zu sehen.



Verantwortlich bei Orell Füssli: Marco Imholz (Teamleiter Werbung); verantwortlich bei Rosarot: Nadine Ticozzelli (Senior Beratung), Thorsten Hainke (Senior Text), Dirk Schilling (Text); verantwortlich bei der Agentur Marie Bastille: Charlotte du Jour (Illustration); verantwortlich bei Flowcube Communications: Lukas Keller (Medienarbeit). (pd/cbe)