Onywa: Mit QR-Code zum Freiwilligen-Einsatz

Publiziert am 14.04.2026

Die Zürcher Marketingagentur Onywa präsentiert ihre erste öffentliche Arbeit: Für die Plattform Karma Lama hat die als gemeinnütziger Verein organisierte Agentur eine Kampagne entwickelt, die freiwilliges Engagement ins Zentrum rückt. Onywa, die Ende 2025 unter dem früheren Namen Oniwa an den Start ging, hatte sich Ende letzten Jahres in einem Agenturscreening gegen Mitbewerber durchgesetzt, schreibt sie in einer Mitteilung.

Karma Lama vernetzt über Website und App Freiwillige mit Organisationen und will so den Zugang zu Engagement vereinfachen. Die Kampagne nutzt das Jahr der Fussball-Weltmeisterschaft als inhaltlichen Aufhänger und fordert dazu auf, gemeinsam «Freiwilligen-Weltmeisterin» zu werden. Obwohl die Schweiz laut dem Freiwilligen-Monitor Schweiz 2025 international zu den Topplatzierten beim freiwilligen Engagement zählt, bestehe in einzelnen Bereichen noch Aufholbedarf.

Besonders ins Visier nimmt die Kampagne das Corporate Volunteering. «Wir sehen besonders bei KMUs noch grosses Potenzial, denn auch für kleine und mittlere Unternehmen bietet freiwilliges Engagement nachweislich Vorteile für Mitarbeitende und Unternehmen gleichermassen», sagt Sabrina Trachsler, Mitgründerin und Co-Geschäftsleiterin von Karma Lama.

Die Kampagne wird im April und Mai in der Deutschschweiz ausgespielt – über digitale Werbeflächen im Grossraum Zürich, Social-Media-Ads sowie Direct Mailings. Eines der Motive ermöglicht es Interessierten, via QR-Code direkt einen Freiwilligen-Einsatz zu buchen. Bei der Standortwahl der digitalen Flächen wurde Onywa von Goldbach Neo unterstützt. (pd/spo)