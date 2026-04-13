Publiziert am 13.04.2026

Migrolino und Rosarot setzen ihre gemeinsame Frischekampagne für das hauseigene Sortiment «Migrolino Truly Good» fort, teilt die Agentur mit. Die Grundidee bleibt dieselbe – und wird konsequent zugespitzt: Geniesserinnen und Geniesser berichten noch mit dem ersten Bissen im Mund von ihrem Geschmackserlebnis, was zu vergnüglichen Lautverschiebungen führt. Aus «fantastisch» wird «fntaftiff», aus «super fruchtig» ein «fupa fruftig». Die unsagbare Frische, so das Kampagnenmotto, macht sich so bemerkbar.

Alltagssituationen rund um Zmorge, Zmittag oder Picknick werden visuell in einer auffälligen Fisheye-Perspektive mit kräftigen Farben in Szene gesetzt. Die Truly-Good-Produkte stehen dabei stets im Vordergrund.

Die Kampagne wird kanalübergreifend ausgespielt – am Point of Sale bei Migrolino und Mio, auf Out-of-Home- und Digital-Out-of-Home-Flächen sowie online. Ergänzt wird sie durch Radiospots, in denen die Frische der Produkte auch akustisch erlebbar gemacht wird. (pd/spo)