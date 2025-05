Publiziert am 05.05.2025

«Lürzer's Archive Best Advertising Worldwide» präsentiert alle drei Monate die kreativsten Arbeiten des weltweiten Werbeschaffens. Das sorgfältig kuratierte Magazin erscheint in 68 Ländern und geniesst hohes Ansehen bei Auftraggebern und Agenturen.

In der aktuellen Ausgabe ist die Schweiz prominent vertreten: mit der Kampagne «Worldwide Art Transports» für Welti-Furrer, kreiert von Ruf Lanz (persoenlich.com berichtete).

Seit 1838 befördert Welti-Furrer Kunstwerke nach allen Regeln der Kunst in alle Welt. Welti-Furrer übernimmt dabei die gesamte Logistik und kümmert sich um Transport, Auf- und Abbau, Installation und alle Zollformalitäten.Seit 2012 lässt der Kunstlogistik-Spezialist seine Botschaften von Ruf Lanz verpacken. Die aktuelle Kampagne zeigt anhand von sechs ikonischen Gemälden mit auffälligen, regionenspezifischen Abweichungen, dass Kunst mit Welti-Furrer überall gut ankommt: von London über die Arabischen Emirate (wo mit dem Louvre Abu Dhabi ein internationales Kunstmekka geschaffen wurde) bis nach Asien.Die Kampagne erschien im passenden Rahmen: Auf Plakaten an internationalen Kunstmessen wie der Art Basel, auf Anzeigen in ausgewählten Kunstmagazinen, auf Kunstkarten für Museen und Galerien sowie im Web. (pd/nil)