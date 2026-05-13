ESE Agency: Mitarbeitersuche in Polaroid-Ästhetik

Publiziert am 13.05.2026

Die Kampagne wurde von der ESE Agency konzipiert. Sie richtet sich an potenzielle Mitarbeitende und ist auf Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar, hat. Visuelles Kernmerkmal der Kampagne ist eine Polaroid-Ästhetik, ergänzt durch handschriftliche Zitate von Mitarbeitenden aus verschiedenen Unternehmen der Gruppe.





Zu Wort kommen Personen aus Betrieben wie Denner, Migros Bank, Movemi, Migros Industrie, Galaxus sowie verschiedenen Migros-Genossenschaften. Zentrales Element ist ein Film, der mit Flugaufnahmen Standorte und Berufsfelder der Migros-Gruppe quer durch die Schweiz verbindet.

Die Kampagne orientiert sich an der Unternehmensvision «Eine lebenswerte Schweiz für alle» und soll die Vielfalt der rund 90'000 Stellen in Bereichen wie Detailhandel, Gastronomie, Freizeit und Lebensmittelproduktion sichtbar machen. Die Inhalte werden auf Social Media, am Point-of-Sale sowie in internen Kommunikationskanälen ausgespielt. ESE Agency betreut die Migros-Gruppe seit rund zwei Jahren als Lead-Agentur im Bereich Arbeitgebermarketing. (pd/spo)