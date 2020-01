Mit der Kulturlegi gibt Caritas Menschen mit kleinem Budget die Möglichkeit, am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilzunehmen. Mehr als 3000 private und öffentliche Organisationen aus den Bereichen Kultur, Sport, Bildung und Gesundheit gewähren bis zu 70 Prozent Rabatt auf Eintritte und Kurse.

Mit der Kulturlegi sind deren Besitzer mittendrin im Erlebnis. Unter diesem Konzeptgedanken entwickelte Serviceplan Suisse eine Bildwelt, in der Menschen in einem gesellschaftlichen oder kulturellen Umfeld aus einer Vogelperspektive dramatisiert wurden – und zwar im Schwimmbad, im Konzertsaal, im Museum und während einer Yogastunde, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. Eine Person ist dabei mit einem Asterisk versehen, der in einer Fussnote im Bild aufgelöst wird mit dem Satz: «Mittendrin dank den Kulturlegi- Angeboten der Schweiz».

Der als Asterisk verwendete Stern sei dabei dem Logo der KulturLegi entnommen, während der grafische Ausschnitt der einzelnen Locations als visuelle Klammer diene, die für den eigenständigen Auftritt der Kampagne sorge, heisst es weiter. Die fünf Sujets werden als Plakate, Anzeigen und in Bannern eingesetzt und würden auf moderne Art und Weise das Gefühl vermitteln, dabei zu sein.

Verantwortlich bei Caritas: Desirée Germann (Verantwortliche Marketing, Isabelle Nold (Leitung Geschäftsstelle KulturLegi); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Director), Michael Kathe (Creative Director), Hanna Blumenrath (Text), Cinthia Stettler (Art Direction), Dominic Häuptli (Beratung), Pam Hügli (Gesamtverantwortung); Christian Schmidt (Fotografie), All in Productions (Foto-Produktion), Recom (Bildbearbeitung) (pd/wid)