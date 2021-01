Engelberg hat sich in den vergangenen Jahren weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen als Freeride-Eldorado der Schweiz gemacht. Dass Engelberg «der perfekte Ort für viele weitere alpine Erlebnisse ist, wissen leider nur wenige Schweizer», schreibt die Agentur Metzger Rottmann Bürge (MRB) in einer Mitteilung.

Mit einer kommunikativen Neuausrichtung und einer mehrjährigen Kampagne möchte Engelberg das Image von Engelberg schärfen und Schweizer Gäste für die Angebotsvielfalt im Tal begeistern, heisst es weiter. Wer das Gefühl des perfekten Moments in den Bergen suche, werde in Engelberg glücklich. Das sei es, wonach sich die bergbegeisterten Schweizer sehnen würden. In Engelberg sagt man deshalb ab diesem Winter: «This is it».

Mit der von MRB entwickelten Dachkampagne werden genau solche Momente als Key Visuals und Bewegtbild festgehalten. «Momente des alpinen Hochgefühls, die beim Betrachter die Sehnsucht nach solchen Glücksmomenten erzeugen», so MRB.

In der Lancierungsphase im Winter 2020/2021 wird «This is it» als pointiertes Lebensgefühl für Engelberg fassbar gemacht und etabliert. Die Winterkampagne, welche im Dezember 2020 angelaufen ist, umfasst nebst Plakaten und Megaposter, Anzeigen und Social Media auch eine kleine Kollektion an Kleidungsstücken. Die zweite Phase der Kampagne beginnt mit der Sommersaison 2021 und wird mit «This is it» in weiterführender Form fortgesetzt.



Verantwortlich bei Engelberg-Titlis Tourismus: Andres Lietha (Direktor), André Wolfensberger (Leiter Marketing & Kommunikation), verantwortlich bei Bergbahnen Engelberg – Trübsee – Titlis: Urs Egli (Leiter Marketing), Barbara Mathis (Marketing); verantwortlich bei Metzger Rottmann Bürge: Christoph Bürge (Strategie), Cyrill Wirz, Frederick Rossmann, Michael Rottmann, Oliver Spalt und Veronica Futterknecht (Kreation), Dave Guntern (Bildbearbeitung), Silvan Metzger und Bettina Righetto (Beratung); Henrik Andersson (Bewegtbild), Oskar Enander (Fotografie). (pd/cbe)