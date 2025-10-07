Publiziert am 07.10.2025

Die Dokumentarserie startet am 20. Oktober und begleitet Produzentinnen und Produzenten in den frühen Morgenstunden auf ihren Höfen. Die Filme zeigen den Arbeitsbeginn – vom Erwachen des Hofs über die ersten Tätigkeiten im Stall oder auf dem Feld bis zur Herstellung von Joghurt, Eiern, Fleisch, Kartoffeln, Rüebli und Äpfeln.

Die Kampagne für die Dachmarke der Schweizer Landwirtschaft fokussiert auf die Menschen hinter den Produkten, ihre Verbindung zur Natur und ihr Engagement für Schweizer Erzeugnisse, wie es in einer kurzen Mitteilung heisst.

Die Spots werden in deutscher als auch französischer Sprache im TV ausgestrahlt. (pd/cbe)