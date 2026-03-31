Publiziert am 31.03.2026

Mövenpick Ice Cream hat gemeinsam mit der Agentur Family die schweizweite Kampagne «Me, myself & Mövenpick» lanciert. Die Aktion setzt erstmals auf subtilen Humor und greift die zentralen Markenwerte Swissness sowie «Alpine Spirit» auf, die seit Jahrzehnten für Schweizer Handwerkskunst im Glace-Bereich stehen.

Die Kampagne adressiert den Alltag vieler Menschen, in dem zwischen Job, Familie und Verpflichtungen selten Zeit für sich selbst bleibt. Sie positioniert Mövenpick Ice Cream als kleinen, genussvollen Moment, den man sich jederzeit nehmen kann – auch wenn er unpassend wirkt. In zwei TV-Spots sowie zwei Key Visuals inszeniert Family diese Botschaft mit humorvollem Storytelling.

Seit dem 23. März 2026 ist die Kampagne live und prägt die Glace-Saison in der Schweiz. Sie läuft über TV, Out of Home, Online- und Social-Media-Ads. (pd/cbe)