Wand | Family: Mural bringt einen Flecken Gelb nach Zürich

Publiziert am 24.04.2025

Im Rahmen der nationalen Rivella-Gelb-Kampagne setzt das Unternehmen aus Rothrist mit einem grossflächigen Wandgemälde – einem sogenannten Mural – auf eine kreative Form der Aussenwerbung und bringt so wortwörtlich mehr Farbe nach Zürich.

In Zusammenarbeit mit Wand und Family entstand an der Rautistrasse 30 in Zürich das 14 Meter hohe Kunstwerk. Im Zentrum stehen eine Rivella-Gelb-Flasche und zwei Graffiti-Charaktere aus der Feder des Basler Urban-Art-Künstlers Ontwan, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Begleitung zur künstlerischen Umsetzung ist in Zusammenarbeit mit dem Commercial-Publishing-Team von 20 Minuten eine Videoreportage entstanden: Die mit «Street Art by Rivella» gekennzeichnete Serie gewährt einen Einblick in die Entstehung des Kunstwerks, porträtiert den Basler Künstler und beleuchtet die Rolle von Street-Art in der Schweizer Kulturlandschaft.

Passend zum Markenclaim «Mach’s farbig.» setzt sich Rivella auch über die aktuelle Kampagne hinaus für die Schweizer Street-Art-Szene ein: Im Line-up des Street Art Festival Chur 2026 ermöglicht Rivella dem Schweizer Street-Art-Nachwuchs die Umsetzung eines eigenen Murals. Dafür reserviert das Festival einen der begehrten Plätze, indem es eine entsprechende Wand für den oder die Rivella-Rookie bereitstellt. (pd/awe)