Ab Mitte November 2021 ist europaweit der neue TV-Spot von Ricola auf den Mattscheiben zu sehen. Neben dem Claim «Nimm einfach Ricola» enthalte die Werbekampagne alles, was Ricola ausmache: Schweizer Alpenkräuter, wohlschmeckende Produkte und eine Prise Humor, heisst es in der Mitteilung.

Die Kampagne wird über verschiedene Medienkanäle kommuniziert. Erarbeitet wurde sie von der Werbeagentur Jung von Matt in Berlin, die bereits den legendären Spot «Wer hat's erfunden?» und den weltbekannten Ricola-Jodel kreierte.

Mit ihrer neuen europaweiten Kampagne setzt die Schweizer Marke Ricola auf Humor – und einen besonderen Überraschungseffekt. Denn der Spot, der im Mittelpunkt der Werbekampagne steht, erwischt das Publikum zunächst auf dem falschen Fuss: Er beginnt wie ein Werbefilm für ein anderes, ziemlich absurdes Produkt.

Als «Mini Meadow» wird im Spot ein echtes Stück Schweizer Kräuterwiese angepriesen, das sich gestresste Grossstädter direkt aus den Alpen nach Hause liefern lassen können.

Der Spots wird dann jäh durch ein sprechendes Murmeltier unterbrochen. Es sitzt munter in den Schweizer Alpen und verrät dem Publikum, dass alles auch viel einfacher geht. Wie? Mit einem Ricola-Bonbon: «Nimm einfach Ricola», lautet sein simpler Vorschlag. Genauso belebend und wohltuend, aber viel unkomplizierter – so die Botschaft.

Ricola lanciert die neue Werbekampagne im Rahmen einer Verfeinerung ihrer Markenstrategie. Im Zentrum dieser stehen nach wie vor die Grundpfeiler der Marke: natürlich angebaute Alpenkräuter, die Schweizer Herkunft sowie die die Balance zwischen Genuss und Funktionalität der Ricola-Produkte. Aus dem Hustenbonbon wird das belebende Stück Natur für jeden Tag. Mit der Kampagne inszeniere sich das Unternehmen mit Witz und Angriffslust als bodenständige Alternative zu so manchem modernen Trend der gesundheits- und umweltbewussten Anspruchsgruppen, heisst es weiter.

«Die neue Werbekampagne umfasst alles, was unser Unternehmen und unsere Marke ausmacht und widerspiegelt unsere Werte auf eine ganz besondere Art. Nach der intensiven Vorbereitungszeit freue ich mich sehr auf die Ausstrahlung der Kampagne und die Reaktionen der Menschen überall», wird Thomas P. Meier, CEO von Ricola, zitiert.

Jean-Remy von Matt ergänzt: «Was in Rachen und Mund so gut tut, darf auch in der Werbung nicht langweilen. Es war eine grosse Freude, die Zusammenarbeit mit Ricola wieder aufleben zu lassen und gemeinsam diese Werbekampagne auf die Beine zu stellen. Ricola war und ist für mich eine Herzensangelegenheit.» In einem persoenlich.com-Interview erklärt Von Matt, weshalb die Marke für ihn so wichtig ist.

Die Kampagne startet leicht zeitversetzt in KW 43 in Italien, KW 44 in Frankreich und ab KW 45 in der Schweiz und den übrigen europäischen Ländern und umfasst diverse Medien. Im Frühjahr 2022 wird im Rahmen der neuen Werbekampagne ein weiterer Ricola-Spot erscheinen. (pd/wid)