Publiziert am 19.05.2026

Am 21. August 2026 startet an der Ad School der nächste Lehrgang mit den Vertiefungen Kreation und Strategische Planung. Wiederum mit Dozierenden aus der Branche – darunter Caspar Heuss, Anne Muhl, Gordon Nemitz, Stefanie Huber, Dan Nessler, Grit Wolany, Dennis Lück, Suzana Kovacevic, Pablo Schencke, David Schärer und Tobias Zehnder.

Die Inhalte des Studiengangs seien so gewählt, «dass das Spannungsfeld, in dem sich die kommerzielle Kommunikation heutzutage bewegt, perfekt abgebildet und umfassend behandelt werden kann», steht in einer Medienmitteilung. In der Ausbildung geht es unter anderem um Strategie, Kreation, Ideen und Umsetzung, Brand Experience, PR/Publicity, Media, Präsentationstechnik, Kommunikationsrecht, Markt- und Trendforschung sowie KI im kreativen Prozess.

Zur Ad School zugelassen werden talentierte Kreative sowie ebensolche Personen, welche in der Strategischen Planung und/oder Beratung tätig sind und über entsprechende Vorbildung und Berufserfahrung in der Kommunikationsbranche verfügen.

Die Ad School ist eine Kooperation der Branchen-Verbände ADC Switzerland und Leading Swiss Agencies sowie der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich. (pd/cbe)