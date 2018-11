Scholz & Friends Zürich: Nationalen Etat von Rivella gesichert

Scholz & Friends konnte sich um den nationalen Etat der Marke Rivella als neue Lead-Agentur durchsetzen. Die Entscheidung fiel im Rahmen einer mehrstufigen Agenturevaluation.

Zu Beginn der Zusammenarbeit würden «die Zürcher Friends» mit der Scholz & Friends Strategy Group und den Retail-Experten von Scholz & Friends Neumarkt einen neuen orchestrierten Kommunikationsauftritt entwickeln. Dieser soll ab Frühling 2019 sukzessive für die Kernmarke und ihr Produktsortiment zum Einsatz kommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Im Auswahlverfahren hat uns Scholz & Friends mit ihrer hohen Fachkompetenz sowie dem interdisziplinären und standortübergreifenden Betreuungsansatz überzeugt», wird Daniel Strobel, Leiter Brand Management Rivella, zitiert. «Wir freuen uns nun sehr darauf, gemeinsam mit unseren Zürcher und Hamburger Rivella-Friends den kommunikativen Auftritt unserer starken Marke nachhaltig weiterzuentwickeln.»

«Es ist für uns Freude und Ehre zugleich, mit Rivella nicht nur das beliebteste Schweizer Erfrischungsgetränk sondern auch eine echte Markenikone kommunikativ weiterentwickeln zu dürfen. Ganz im Sinne unseres Agenturleitbildes, dem ‹Orchestra of Ideas›, tun wir dies in einem massgeschneiderten, agilen Team mit den besten Experten der Scholz & Friends Gruppe», so Mathias Rösch, Leiter Beratung bei Scholz & Friends Zürich.

Scholz & Friends gehört mit rund 700 Mitarbeitenden aller Disziplinen laut Mitteilung «zu den führenden Agenturgruppen der DACH–Region» und ist in der Schweiz am Standort Zürich vertreten. Die Rivella AG ist die grösste Unternehmensgruppe für Marken-Erfrischungsgetränke schweizerischer Herkunft und hat sich als feste Grösse in der Gesellschaft und der Kultur des Landes etabliert. (pd/cbe)