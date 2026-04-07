Agentur C: Nationaler Gebetsaufruf auf 1000 Plakaten

Publiziert am 07.04.2026

Die Agentur C lanciert im 41. Betriebsjahr eine nationale Plakatkampagne mit dem Bibelvers «Wachet und betet». 1000 Plakate werden in Deutsch, Französisch und Italienisch in den jeweiligen Sprachregionen der Schweiz aufgehängt. Der Verein überkonfessioneller Christen mit Sitz in Lyss will damit das gesamte Schweizervolk ansprechen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Auslöser der Kampagne nennt Präsident Peter Stucki die aktuelle Weltlage: «Die Weltlage ist dermassen instabil. Die Bedrängnis ist gross. Es genügt nicht, nur auf den Benzinpreis zu schauen. Es geht um Macht auf der einen Seite, um verzweifelte Menschen auf der anderen Seite.» Stucki leitet die Agentur C seit 25 Jahren. Die Organisation verweist zur Begründung der Kampagne auf die biblische Figur des Nehemia, der beim Wiederaufbau der Stadtmauern Jerusalems auf Gebet und Wachsamkeit setzte.

Die Agentur C setzt seit 1985 Bibelverse auf Plakate und Inserate und erreicht nach eigenen Angaben Hunderttausende von Menschen in der Schweiz. Stucki ist überzeugt, dass das Medium seine Wirkung entfaltet: «1,7 Sekunden reichen, um 13 Worte zu lesen. Die Plakate mit den Bibelzitaten lesen auch die, die es nicht lesen wollen.» Bibelverse auf Plakaten, öffentlichen Linienbussen und Laternen gehörten inzwischen zum Strassenbild der Schweiz, hält die Organisation fest.

Die Kampagne wird ausschliesslich durch Spenderinnen und Spender finanziert. (pd/cbe)